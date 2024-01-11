Врачи предупредили о провоцирующей проблемы с сердцем распространенной привычке

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале заявили, что пребывание на морозе в легкой одежде может провоцировать развитие мерцательной аритмии. Выпуск передачи, в котором медики предупредили о связи этой распространенной привычки и проблем с сердцем, доступен на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В тот момент, когда мы встречаемся с морозом, весь организм напрягается и может возникнуть мерцательная аритмия", - рассказал Гандельман. По его словам, зимой частота приступов мерцательной аритмии увеличивается.

Кардиолог объяснил, что основная реакция оргазма на мороз - сохранить тепло, активировать систему, которая суживает сосуды, что увеличивает нагрузку на сердце. "Главный принцип - одеваться тепло", - подчеркнула Малышева. "Сегодня мы знаем, что это [привычка легко одеваться] провоцирует приступы аритмии", - заключил Гандельман.

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