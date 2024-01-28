Ученые рассказали, почему у некоторых людей COVID-19 протекает легко

Ученее из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в составе научного коллектива выяснили, что тяжесть симптомов COVID-19 обусловлена активностью группы генов, называемых антигенами лейкоцитов человека (HLA). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гены группы HLA кодируют белки, используемые иммунной системой для идентификации здоровых клеток и отличия их от клеток, инфицированных бактериями или вирусами. Эти белки имеют решающее значение для иммунного ответа организма. Анализируя роль HLA в борьбе с различными инфекциями, исследователи задались вопросом, существуют ли конкретные варианты этих генов, связанные с усиленным иммунным ответом к вирусу SARS-CoV-2.

В исследовании приняли участие 1428 человек, болеющих COVID-19. Всем испытуемым было проведено секвенирование ДНК - это масштабное считывание генетического кода с целью обнаружения в нем мутаций. Выяснилось, что носители особого варианта HLA - HLA-B*15:01 зачастую легко или бессимптомно переносили COVID-19. Исследователи отметили, что такая мутация встречается примерно у 10% населения.

Ученые предположили, что иммунная система людей с LA-B*15:01 способна быстро подавлять вирусы. Кроме того, организм таких людей обладает лучше иммунологической памятью - способностью иммунной системы быстро и целенаправленно распознавать антиген, с которым организм ранее сталкивался. Авторы исследования надеются, что изучение генетических механизмов защиты от SARS-CoV-2 позволит создать более эффективные вакцины и разработать новые схемы лечения.

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