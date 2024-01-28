Врачи разработали зубную пасту против тяжелой аллергии

Зубная паста для иммунотерапии аллергии показала 100%-ную эффективность в эксперименте, который продлился 11 месяцев. Исследование представлено на ежегодном научном собрании Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аллергия на арахис часто проявляется тяжелыми симптомами и может быть опасна для жизни. Для смягчения аллергии используют пероральную иммунотерапию - введение небольших доз арахисового белка под контролем врача, чтобы позволить организму привыкнуть к аллергену. В новом исследовании ученые протестировали специально разработанную зубную пасту для смягчения аллергии на арахис.

В эксперименте приняли участие 32 человека в возрасте от 18 до 55 лет с аллергией на арахис. В течение 48 недель они получали обычную зубную пасту, либо пасту с арахисовым белком, причем его концентрацию постепенно повышали. Все, кто получал арахисовую зубную пасту, в конечном итоге стали способны переносить самые высокие дозы белка. У них сохранились лишь легкие побочные реакции, например, зуд в полости рта.

До конца эксперимента дошли все участники, что говорит о хорошей переносимости лечения. Кроме того, такая форма иммунотерапии может расширить ее применение и повысить эффективность, ведь человек может жить как обычно, не боясь пропустить прием препаратов, и "лечиться" во время чистки зубов.

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