В Великобритании ожидаемая продолжительность жизни упала до минимума за 10 лет

Ожидаемая продолжительность жизни в Великобритании упала до уровня десятилетней давности после резкого спада во время пандемии, последовавшего за периодом медленного роста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Национальное статистическое управление ONS.

Ожидаемая продолжительность жизни в Великобритании при рождении в 2020-2022 годах составила 78,6 года для мужчин и 82,6 года для женщин, что на 38 недель меньше по сравнению с уровнем 2017-2019 годов для мужчин и на 23 недели - для женщин.

Показатель вернулся к уровню 2010-2012 годов для женщин и опустился чуть ниже этого уровня для мужчин.

"После замедления роста ожидаемой продолжительности жизни в последнее десятилетие мы наблюдаем снижение показателя как у мужчин, так и у женщин. Это вызвано главным образом пандемией коронавируса, которая привела к росту смертности в 2020 и 2021 годах", - отметила представитель ONS Памела Кобб.

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