Разработан инновационный метод борьбы с болезнью Альцгеймера

Ученые из Берлинского университета имени Гумбольдта совместно с коллегами из Саратовского государственного университета разработали инновационный метод лечения болезни Альцгеймера. Результаты опубликованы в Springer Link, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Болезнь Альцгеймера - это хроническое дегенеративное заболевание головного мозга, характеризующееся резким снижением интеллектуальных способностей. Его основной причиной считается накопление в коре головного мозга бета-амилоидных белков, которые, в свою очередь, могут появляться вследствие нарушений сна. Дело в том, что прерывистый сон или недостаточное его количество приводит к неспособности организма самоочищаться от токсичных белков. Накапливаясь в мозге, они способствуют дисфункции нейронов.

Ученые разработали инновационную технологию неинвазивной фотобиомодуляции сна, которая способствует выведению скоплений белков. Она заключается в подаче стимулирующих сигналов световодами церебральным лимфососудам во время фазы медленного сна. Это период времени характеризуется активизацией лимфатической системы мозга, что способствует эффективному удалению метаболитов и вредных веществ. Фотобиомодуляция во сне оказывает более значительный терапевтический эффект, чем в состоянии бодрствования.

Исследователи надеются, что в будущем новая технология может начать использоваться в качестве метода профилактики и лечения болезни Альцгеймера.

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