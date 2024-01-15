Одна доза нового лекарства от гипертонии снижает давление на полгода

Результаты испытаний препарата зилебезирана показали, что одна его инъекция может снизить высокое кровяное давление у больных гипертонией на шесть месяцев. Исследование опубликовано в журнале NEJM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гипертония встречается примерно у 40% мужчин и женщин и требует ежедневного приема таблеток. Более половины пациентов с высоким кровяным давлением не принимают все предписанные им лекарства, что приводит к непостоянному контролю артериального давления и повышает риск инсультов, инфарктов и деменции. Лекарство зилебезиран, разработанное американской компанией Alnylam, вводится в виде инъекций.

Международная команда ученых провела ранние клинические испытания препарата в четырех центрах Великобритании. В исследовании приняли участие 107 пациентов с гипертонией: 80 получили однократную подкожную инъекцию зилебезирана, а 32 - плацебо, не содержащее активных ингредиентов.

Анализ показал, что у пациентов, получавших настоящий препарат, наблюдалось значительное снижение систолического артериального давления, которое продолжалось до шести месяцев. В среднем систолическое артериальное давление снизилось более чем на 10 мм рт. ст. при дозе 200 мг и более чем на 20 мм рт. ст. при максимальной дозе 800 мг.

Препарат работает, предотвращая выработку ангиотензина - гормона, который сужает кровеносные сосуды, что приводит к повышению артериального давления.

"За последние 17 лет не было зарегистрировано нового класса лекарств для лечения высокого кровяного давления. Новый подход улучшит контроль артериального давления как днем, так и ночью, причем эффект сохраняется до шести месяцев после одной инъекции", - отметили авторы.

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