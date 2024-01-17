5 лучших натуральных средств, которые заменят антибиотики
Антибиотики стали одним из главных достижений медицины 20-го века. После открытия пенициллина в 1928 году его эффективность против инфекций заставила многих врачей поверить в то, что препараты на его основе оставят опасные заболевания и инфекции, вызванные бактериями, вирусами и грибками, в прошлом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru, хотя антибиотики до сих пор считаются незаменимыми, недавние исследования доказывают, что злоупотребление этими лекарственными препаратами может быть опасным для здоровья, а также повышает сопротивляемость различных типов бактерий, особенно у детей и младенцев.
Злоупотребление антибиотиками также спровоцировало эпидемию среди детей с нарушенной функцией кишечника и аутоиммунными заболеваниями различного типа из-за дисбаланса кишечной флоры.
Перебарщивать с антибиотиками не рекомендуется, поэтому многие врачи рекомендуют заменять их натуральными средствами, пусть менее эффективными, но зато безопасными и не дающими побочных эффектов.
Хочешь узнать, на что способны 5 лучших натуральных антибиотиков?
Масло орегано
Масло дикого орегано (или душицы обыкновенной) - это мощный природный антибиотик, который способен справиться со множеством вредных микроорганизмов. Обычно оно темно-золотистого цвета и обладает сильным резким запахом.
Как его использовать?
- Грибок на ногтях и стопах: разведи две чайные ложки масла орегано в ванночке, наполненной горячей водой, и опусти туда ноги на 10 минут. Еще один вариант: смешать каплю масла орегано с чайной ложкой оливкового масла и нанести смесь прямо на ногти и стопы.
- Паразиты и инфекции: смешай каплю масла орегано с чайной ложкой оливкового масла и положи смесь под язык. Прополощи рот водой. Повторяй четыре раза в день.
- Синусит: добавь несколько капель масла орегано в кастрюлю с кипящей водой и вдыхай пар.
Кайенский перец
Эта пряная ароматная приправа используется с самой древности благодаря антибиотическим свойствам. Сейчас проводятся научные исследования, посвященные тому, можно ли считать кайенский перец натуральным антибиотиком.
Как его использовать?
- Кайенский перец используется для лечения вульвовагинита, распространенной среди женщин инфекции. Различные исследования показывают, что эта специя обладает противогрибковым действием и работает как антибиотик.Чтобы использовать кайенский перец, его нужно смешать с оливковым маслом. Из-за своей остроты он может вызывать чувство жжения при первом контакте с кожей.
Чеснок
Без сомнения, лучшим природным антибиотиком является чеснок. Это растение убивает не только патогенные микроорганизмы и бактерии, но также грибки и вирусы, не нанося вред микрофлоре кишечника.
Как его использовать?
- Благодаря содержащимся в нем фитохимическим соединениям и сере, чеснок отлично справляется со свободными радикалами.
- Обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами.
- Чеснок действует как мощный антиоксидант, который защищает нашу ДНК от повреждений.
- Борется с червями и паразитами.
- Идеально подходит для лечения ран и грибка на ногтях рук и ног.
- Помогает предотвратить развитие кишечных инфекций.
Обрати внимание: для лучшего эффекта ешь чеснок вместе с лимоном.
Куркума
Куркума - это специя, которая чаще всего используется в традиционной медицине благодаря своим противовоспалительным, антисептическим, антибиотическим и обезболивающим свойствам.
Как ее использовать?
- Куркума используется для борьбы с бактерией хеликобактер пилори, которая вызывает болезни желудка и другие инфекции.
Пчелиный мед
Пчелиный мед считается одним из лучших натуральных антибиотиков. Научно доказано, что пчелиный мед помогает справиться с различными типами инфекций, в том числе и кишечными инфекциями.
Как его использовать?
- Это натуральный антибиотик, который часто используется для профилактики и лечения кожных инфекций
- Различные исследования подтверждают, что мед положительно влияет на снижение количества бактерий в полости рта, которые ответственны за образование налета.
- Отлично справляется с инфекциями, связанными с грудным вскармливанием.
- Мед эффективен против 250 видов бактерий, включая стафилококков, энтерококков и бактерию хеликобактер пилори, которая может вызвать язву желудка.
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