Правильная осанка: 8 простых советов

Очень важно следить за своей позой во время сна - это позволит избежать болей на следующий день. Самая подходящая поза - на боку, с слегка согнутыми коленями, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Чем опасна плохая осанка? Многим: это сказывается на нашей внешности, вызывает боли в спине и головные боли. Также плохая осанка может стать причиной хронических заболеваний и расстройств: хронической усталости, межпозвонковой грыжи, изменений в позвоночнике и т. д.

Из-за чего же нарушается наша осанка? Причинами того, что мы выбираем плохие позы, являются лишний вес, недостаточный тонус мышц. Возможно, что мы проводим слишком много времени в неудобной позе или не следим за осанкой во время ходьбы. К счастью, все эти проблемы имеют решение. Самое главное - иметь силу воли и большое желание справиться с ними.

Самая стабильная с точки зрения эстетики поза - когда сквозь тело сидящего человека можно провести воображаемую вертикальную линию. При этом энергетические затраты человека при нахождении в такой позе минимальны. Для того, чтобы принять эту позу, необходимо, чтобы позвоночник оставался прямым. Он не должен ни наклоняться в стороны, ни склоняться вперед, заставляя нас горбиться, ни назад, когда мы отставляем ягодицы.

К сожалению, многие занятия современного человека вынуждают нас подолгу находиться в плохой позе, что со временем может привести к появлению болей. Многие из нас ведут сидячий образ жизни, проводят много времени перед экраном или за компьютером, а затем ложатся спать, вновь занимая неправильную позу. Постепенно мы привыкаем находиться в плохих позах и перестаем отдавать себе в этом отчет.

Но не волнуйся, есть несколько советов, которые готовы помочь нам улучшить осанку. Можешь начать прямо сейчас. Конечно же, изменения осанки не станут заметными сегодня же, как по мановению волшебной палочки. Прежде, чем ты увидишь заметный результат, пройдет достаточно времени. Но это лучший подарок, который ты можешь сделать для своего тела!

Смотри на себя в зеркало

Если у тебя в доме есть большое зеркало в полный рост, то почаще вставай перед ним и проверяй свою осанку. Если ты уже готова сделать это прямо сейчас, то имей в виду: вес твоего тела должен быть равномерно распределен на обе ноги, а плечи распрямлены. Проследи, чтобы оба плеча находились на одном уровне.

Представь себе воображаемый перпендикуляр, который проходит вдоль задней части твоего уха через плечо по задней части бедер и колен и спускается к лодыжке. Если это так, то у тебя правильная поза.

Встань у стены

Это простое упражнение поможет тебе выбрать правильную позу и сохранить хорошую осанку: встань у стены и прижмись к ней спиной и ягодицами.

Определить, правильную ли позу ты приняла, можно при помощи руки. Просунь ладонь между талией и стеной. Если ладонь не входит или входит с трудом, значит, твоя поясница слишком сильно прижата к стене. Если между талией и стеной остается слишком много пространства, то это указывает на наличие проблем с осанкой.

Сидя

Когда ты сидишь, спина должна быть прямой, а плечи направлены назад и вниз. Подошвы ног при этом должны полностью опираться на пол. Не рекомендуется сидеть долгое время в позе ногу на ногу - это может привести к нарушению кровообращения, отекам ног и варикозу.

Стоя

Когда ты стоишь, не забывай распремлять грудь и контролируй мышцы живота: именно они помогают нам поддерживать хорошую осанку. Вес твоего тела должен равномерно распределяться на обе ноги, а колени должны быть слегка согнуты.

При ходьбе

При ходьбе голова должна быть поднятой, а шея выпрямленной вертикально. Когда наш взгляд в течение долгого времени направлен в пол, могут появиться боли в области шеи. Когда делаешь шаг, первой пола должна касаться пятка, а затем уже и вся стопа целиком, включая и кончики пальцев.

Во сне

Лучше всего, когда человек спит на боку со слегка согнутыми ногами. Такая позиция является самой здоровой для позвоночника, она оберегает его от нагрузки и деформаций. Также подобная поза облегчает наше дыхание и помогает избежать храпа.

Сидеть на краю стула

Если ты хочешь иметь красивую осанку, садись на край стула. Помни об этом в таких важных ситуациях, как, например, собеседование для трудоустройства на работу. В этом случае твоя спина останется прямой, у тебя не будет соблазна расслабленно откинуться на спинку стула. Чтобы сохранить равновесие в подобной позиции, рекомендуется одну ногу чуть выставить вперед, а вторую слегка убрать под стул.

Упражнения

Упражнения играют важнейшую роль в поддержании правильной осанки. Благодаря им наши мышцы постоянно поддерживаются в тонусе, что очень важно для здоровья нашего позвоночника.

Рекомендуется ходить, выходить на пробежку, плавать, выполнять упражнения на растяжку мышц, следя при этом за своей осанкой. Поэтому людям, которые вынуждены проводить много времени, сидя за столом, необходимо время от времени делать паузы и разминать мышцы. Нужно уделять больше внимания нашей осанке. То же самое касается и тех из нас, кому приходится проводить долгие часы стоя.

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