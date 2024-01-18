Раскрыты последствия для не сделавших прививки от COVID-19
Ученые Эдинбургского университета и других вузов и научных организаций в Великобритании раскрыли последствия для здоровья среди тех, кто не сделал прививки от COVID-19. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале The Lancet, неполная вакцинация привела к тысячам госпитализаций, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Специалисты подсчитали, что летом 2022 года более семи тысяч человек, проживающих в Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе, были госпитализированы с тяжелой формой коронавирусной инфекции из-за того, что они не получили рекомендованное количество доз вакцины.
Более 90 процентов взрослого населения Великобритании были вакцинированы на ранних стадиях пандемии. Однако в период с июня по сентябрь 2022 года, после того как основная фаза пандемии была объявлена законченной, около 44 процентов британцев не получили достаточно доз вакцины.
Это означает, что почти 20 процентов из 40 тысяч госпитализаций или случаев фатального исхода из-за COVID-19 за лето можно было бы избежать, если бы британцы были полностью вакцинированы. Рекомендация органов здравоохранения Великобритании по состоянию на июнь 2022 года предусматривала одну прививку для лиц в возрасте от 5 до 11 лет, две - для 12-15, три - для 16-74 и четыре - для людей старше 75.
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