Иммунолог высказался о реальности угрозы «болезни X»

Вероятность появления "болезни X" в ближайшие пять-десять лет крайне мала, считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В разговоре с "Лентой.ру" он высказался о реальности угрозы возникновения и широкого распространения в мире нового опасного заболевания, передает Day.Az.

"В ближайшие годы, пять-десять лет, думаю, это крайне маловероятно за исключением одного нюанса - если что-то не будет создано биоинженерным путем. Сейчас много кто и не только государства ведут разработки двойного назначения. Биоинженерным путем из широкого спектра инфекций, бактерий, вирусов можно сделать опасные, высокопатогенные или высокозаразные варианты, и это непрогнозируемая история. Вероятность таких событий определить невозможно, потому что есть активные игроки, которые могут это сделать. Если говорить про природные механизмы, то маловероятно, что в течение ближайших пяти-десяти лет [появится болезнь X], все-таки это история на более долгосрочную перспективу", - отметил он.

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