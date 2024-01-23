Найден способ снизить риск летального исхода при ревматоидном артрите

30-минутная ходьба с умеренной интенсивностью снижает артериальное давление у женщин с ревматоидным артритом. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Human Hypertension (JHH), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ревматоидный артрит - аутоиммунное воспалительное заболевание, вызывающее боль, отеки и прогрессирующие физические ограничения. Люди с ревматоидным артритом также часто страдают от гипертонии, а риск летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний у них на 50% выше, чем у населения в целом.

Известно, что физические упражнения - один из лучших нефармакологических способов контроля артериального давления. Однако не было известно, как они влияют на давление при артрите.

В новом исследовании участвовали 20 женщин-добровольцев в возрасте от 20 до 65 лет с диагностированными ревматоидным артритом и гипертонией. Женщины репродуктивного возраста проходили тесты в течение первых семи дней своего менструального цикла.

Их разделили на две группы. Одни участницы ходили со средней скоростью на беговой дорожке в течение 30 минут, а контрольная группа стояла на дорожке в течение 30 минут, не выполняя никаких упражнений.

24-часовой мониторинг показал, что физические упражнения в среднем снижают систолическое (верхнее) давление на 5 мм рт.ст., - такое снижение связано с уменьшением риска летального исхода на 14%. Кроме того, давление было ниже и после когнитивного и физического стресса, которые, как известно, повышают давление и сердечно-сосудистый риск. Для создания умственно стрессовой ситуации ученые использовали когнитивный теста Струпа, а для физического стресса участниц попросили поместить руку в очень холодную воду.

Ученые считают, что при регулярной активности ежедневное снижение давления может заметно улучшить здоровье людей с ревматоидным артритом, а также с другими аутоиммунными заболеваниями, например, волчанкой.

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