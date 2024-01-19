Врач развеял распространенный миф о сне

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин развеял распространенный миф о сне. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" он назвал заблуждением мнение о том, что спать без подушки полезно. Выпуск доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гостья передачи предположила, что спать на спине без подушки - правильно и полезно. При этом Агапкин опроверг данное популярное убеждение и заявил, что сон без подушки приводит к неправильному загибу шеи. "Даже на спине взрослый человек без подушки спать практически не может, пусть даже тонкая, пять сантиметров, но она должна быть, иначе он будет спать, запрокинув голову", - объяснил специалист.

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