Названы 3 суперпродукта для женского здоровья

Терапевт Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале назвали три суперпродукта для женского здоровья. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, специалисты рассказали, что бразильский орех, льняное масло и устрицы являются самыми полезными для женского здоровья продуктами. "Трех граммов бразильского ореха вам достаточно для [восполнения дневной нормы] селена", - отметила Малышева. Коновалов также объяснил, что селен уменьшает риск развития рака эндометрия.

100 граммов льняного масла, как объяснил Продеус, содержит 33 суточные дозы омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые снижают уровень воспаления. Кроме того, употребление этого микроэлемента на регулярной основе на 15-20 процентов снижает риски возникновения аутоиммунных заболеваний у женщин. При этом, как подчеркнул врач, около 80 процентов пациентов с аутоиммунными заболеваниями - это именно женщины.

Гандельман, в свою очередь, указал, что устрицы содержат цинк, который помогает женскому организму возобновлять коллаген. По словам врачей, суточная доза продукта - восемь граммов.

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