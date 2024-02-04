Йога может улучшить здоровье предстательной железы

Йога полезна для здоровья простаты и позволяет как снизить риск развития ее заболеваний, так и улучшить самочувствие и уменьшить боль и связанные с мочеиспусканием симптомы при уже имеющихся заболеваниях. Об этом сообщают ученые из Римского университета Ла Сапиенца в журнале Prostate Cancer and Prostate Diseases группы Nature, передает Day.Az.

Исследования показывают, что терапия стресса с помощью практик осознанности значительно улучшает симптомы у мужчин с интерстициальным циститом - неинфекционным воспалением мочевого пузыря, которое вызывает боль и учащенное мочеиспускание. Кроме того, йога улучшала качество жизни и уменьшала недержание мочи в экспериментах с участием мужчин после операции на простате и во время лечения рака.

Противоречивы свидетельства противовоспалительного действия йоги. Основная трудность при этом - существование разных направлений йоги. Было показано, что тайская йога заметно уменьшает воспаление дыхательных путей у людей с диабетом 2 типа, одновременно улучшая работу дыхательных мышц и снижая уровень глюкозы в крови. Однако йога не смогла значительно уменьшить уровень маркеров воспаления в крови (IL-6, TNF-α, C-реактивного белка) в исследованиях с участием пациентов, испытывающих психологический стресс.

С другой стороны, йога может снижать уровень жиров (липидов) в крови, кровяное давление, гликированный гемоглобин и способствует похудению. Все эти факторы связаны с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний, что благотворно влияет на весь организм, в том числе на предстательную железу.

В целом данные указывают на то, что йога - эффективное дополнение при лечении рака простаты, хронической тазовой боли у мужчин, а также смягчает симптомы хронического простатита. Однако меньше известно о влиянии йоги на доброкачественную гиперплазию (увеличение) предстательной железы и симптомы нижних мочевыводящих путей (СНМП), поэтому требуются дальнейшие исследования.

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