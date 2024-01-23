Президент Ирана завтра посетит Турцию

24 января президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси совершит официальный визит в Турцию.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Администрация Президента Турции.

Было отмечено, что в рамках визита состоится восьмое заседание Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран с участием двух президентов.

"На заседании совета будут рассмотрены все аспекты турецко-иранских отношений, будут обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для углубления и развития двустороннего сотрудничества.

На встречах, наряду с двусторонними отношениями, будет проведен обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам, в частности, в связи с израильскими атаками на Палестину", - говорится в сообщении Администрации.

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