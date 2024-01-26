Врач предупредил о бесполезных лекарствах при простуде

Лекарства от простуды не существует, поэтому большая часть препаратов для ее терапии бесполезны, предупредил доцент медицинской школы Дэвида Геффена в Калифорнийском университете, врач-терапевт Джон Мафи. Его мнение приводит издание Very Well Health, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мафи заявил, что простуду нельзя вылечить лекарствами, можно только облегчить симптомы: снизить температуру, устранить головную боль, насморк или заложенность носа. Многие препараты для борьбы с симптомами можно купить без рецепта, отметил врач, однако, по его мнению, лучше обратиться к специалисту и получить профессиональные рекомендации. "Например, я никогда не посоветую пожилым пациентам сбивать температуру ибупрофеном, так как он вреден при заболеваниях сердца и почек", - объяснил Мафи.

Терапевт добавил, что симптомы простуды можно облегчить не только препаратами, но и нефармакологическими методами лечения. Так, по словам Мефи, увлажнители воздуха помогут справиться с заложенностью носа, мед уменьшит боль в горле, а самыми полезными средствами против простуды остаются отдых и сон.

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