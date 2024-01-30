Самый распространенный тип головной боли можно вылечить без таблеток

Ученые с помощью МРТ обнаружили первые объективные доказательства существования связи между головной болью и воспалением в напряженных мышцах шеи. Исследование представлено на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чаще всего первичные головные боли (не являющиеся следствием других заболеваний) возникают из-за напряжения мышц шеи. Хотя обычно это связано со стрессом, точные причины до конца не изучены.

В новом исследовании приняли участие 50 пациентов, преимущественно женщины, в возрасте от 20 до 31 года. У 16 из них была головная боль напряжения, а у 12 - головная боль напряжения плюс мигрень. 22 участника не страдали от головных болей и служили контрольной группой для сравнения.

В группе головной боли напряжения и мигрени наблюдались признаки воспаления и повышенной чувствительности нервных волокон в миофасциальных тканях трапециевидной мышцы. При этом чем больше было таких признаков у пациента, тем чаще у него возникала головная боль и тем сильнее была субъективная боль в шее.

Эти объективные признаки позволят врачам различать здоровых людей и пациентов, страдающих первичными головными болями напряжения. Кроме того, открытие позволит количественно оценивать эффективность различных методов лечения. Также открытие подтверждает, что неинвазивные варианты лечения, направленные непосредственно на мышцы шеи и триггерные точки в них, могут быть высокоэффективными и более безопасными, чем прием обезболивающих препаратов.

"Наши результаты подтверждают роль мышц шеи в патофизиологии первичных головных болей. Поэтому процедуры, направленные на мышцы шеи, могут привести к одновременному облегчению боли в шее, а также головной боли", - заключили авторы.

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