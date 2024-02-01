Разработан новый метод борьбы с заболеваниями глаз

Ученые из Университета Халифы в Абу-Даби разработали ультрасовременные контактные линзы с защитой от ультрафиолета. Их ношение может стать способом профилактики целого ряда заболеваний глаз. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При создании инновационных линз использовались "умные" материалы, такие как фотохромные и термохромные порошки. Они обладают уникальными оптическими свойствами в зависимости от их активированного и неактивированного состояния. Фотохромные порошки меняют свою структуру в ответ на воздействие ультрафиолета, в то время как термохромные реагируют на колебания температуры.

При обычном освещении эти контактные линзы переходного типа эффективно блокируют около 45% ультрафиолетового и 20% процентов синего света. Синий свет излучают экраны смартфонов, телевизоров, мониторы компьютеров, ноутбуков. Его длительное воздействие может провоцировать развитие синдрома сухого глаза, дистрофию центральной зоны сетчатки, быструю утомляемость глаз, снижение остроты зрения. Ультрафиолетовые лучи негативно влияют на внутренние структуры глаза - хрусталик и сетчатку, способствуют возникновению катаракты и других офтальмологических осложнений.

При воздействии ультрафиолетового излучения линзы темнеют в режиме реального времени, поглощая часть видимого света. Скорость и интенсивность этого перехода варьируются в зависимости от конкретного используемого фотохромного материала.

Ученые надеются, что их разработка сможет сыграть ключевую роль в качестве метода защиты человеческого зрения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!