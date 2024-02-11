Ученые выяснили, какая область мозга отвечает за аппетит

Исследователи из Университета штата Калифорния в США обнаружили, что нейроны ядра одиночного пути в головном мозге способны контролировать пищевое поведение у мышей. Результаты опубликованы в Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые стремились выяснить, какой именно механизм сообщает мозгу о насыщении и сигнализирует о необходимости прекращения приема пищи. Для этого они провели эксперимент с участием мышей. После серии опытов, ученые выяснили, что только два типа нейронов в ядре одиночного пути участвуют в естественном подавлении аппетита. Это нейроны GCG, которые "контролируют" объем употребляемой пищи, и PRLH, "фиксирующие" процессы жевания и глотания.

Нейроны первого типа активируются сигналами, поступающими из кишечника по мере заполнения желудка пищевыми массами. Именно они сообщают, что насыщение достигнуто. PRLH "работают" как стимуляторы при попадании еды в ротовую полость. Наиболее активными они становятся во время употребления сладких, жирных и калорийных продуктов. Тем не менее, в отличии от GCG, нейроны PRLH не оказывают влияние на количество потребляемой пищи. Их активность направлена на регуляцию скорости поедания, что помогает предотвращать расстройства желудочно-кишечного тракта.

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