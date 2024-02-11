Ученые обнаружили новый механизм возникновения переедания

Исследователи из технологического института Вирджинии (США), обнаружили, что эмоциональное переедание, вызванное изменениями в отделе мозга под названием гипоталамус, связано с активностью молекулы проэнкефалина. Результаты опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Психогенное переедание - это расстройство пищевого поведения, представляющее собой употребление чрезмерного количества еды, которое приводит к появлению лишнего веса и является реакцией на эмоциональный стресс. Ученые стремились изучить процессы, протекающие в головном мозге при желании "заесть" напряженность. Для этого они провели эксперимент с участием мышей. В лаборатории животных подвергли воздействию запаха кошачьих экскрементов - ощущение присутствия хищника заставило грызунов испытывать стресс в течение следующих 24 часов.

Сканирование головного мозга подопытных показало, что в связи со стрессом определенные нейроны проявили чувствительность к потреблению продуктов с высоким содержанием жира. Оказалось, что это обусловлено активностью молекулы проэнкефалина в гипоталамусе. Чтобы подтвердить это, исследователи искусственно стимулировали нейроны в головном мозге спокойных мышей с помощью света, что привело к активации молекулы проэнкефалина. Грызуны стали стремиться употребить большее количество пищи даже в отсутствие эмоционального стресса, вызванного присутствием хищника.

Исследователи надеются, что их открытие поспособствует разработке новых методов терапии эмоционального переедания у людей. Тем не менее, особенности "работы" этой молекулы еще предстоит изучить.

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