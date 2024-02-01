Врачи рассказали об указывающей на развитие рака боли

Терапевт Елена Малышева и реаниматолог, анестезиолог Марк Гальперин в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале заявили, что боль в позвоночнике может свидетельствовать о развитии рака поджелудочной железы или прямой кишки. Выпуск передачи, в котором врачи рассказали о боли, указывающей на онкологические заболевания, доступен на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Есть первый принцип лечения боли - прежде чем лечить боль, врач должен назначить обследования", - отметила Малышева. В первую очередь при появлении боли врачи назначают пройти МРТ, добавили специалисты.

По словам Малышевой, боль в позвоночнике может указывать на серьезные болезни. "Это могут быть метастазы в кости позвонка, это может быть боль, которая иррадиирует из живота в позвоночник. Например, рак поджелудочной железы, рак прямой кишки, если мы этого не знаем, мы начнем лечить боль в позвоночнике, а идет из живота", - объяснил Гальперин.

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