Врачи назвали распространенные ошибки при лечении частых простуд

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и терапевт Алексей Хухрев в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" назвали распространенные ошибки при лечении частых простуд. В частности, специалисты заявили, что нельзя следовать предыдущему плану лечения при повторной болезни. Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Агапкин причислил к ошибкам привычку пациентов при повторяющейся простуде следовать тому же плану лечения, что врач назначил в предыдущий раз. "Надо понимать, что каждый случай по-своему уникален: вирусы и бактерии бывают разные", - подчеркнул медик.

Специалист также назвал опасным прием антибиотиков при каждой простуде. "Если мы говорим о большей части так называемых простуд, то это вирусные заболевания, при них антибиотики не помогают вообще и не могут помочь, потому что антибиотик - это вещество, которое воздействует на бактерии", - объяснил он.

Хухрев, в свою очередь, развеял миф о причине частых простуд. "Многие считают, что это плохой иммунитет, а это может быть просто другой вирус. Например, ты заболел аденовирусом, у тебя будет два-три месяца к нему временный иммунитет, а ты после этого заболел норовирусом и респираторно-синцитиальным - к нему никакого иммунитета нет", - пояснил врач.

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