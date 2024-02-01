Парализованный человек научился самостоятельно есть и пить

Китайским учёным из Университета Цинхуа удалось вернуть часть двигательных функций парализованному пациенту с помощью нейроимпланта под названием Neural Electronic Opportunity (NEO). Напомним, на днях компания Neuralink Илона Маска объявила, что первый человек получил вживлённый в мозг имплант и сейчас выздоравливает, но подробностей не привела, передает Day.Az со ссылкой на South China Morning Post.

Что касается китайского пациента, то он страдает параличом всех конечностей уже 14 лет после травмы спинного мозга в результате автомобильной аварии. Чип ему установили ещё осенью прошлого года, и теперь, после нескольких месяцев тренировок, он смог взять в руку бутылку с водой. Учёные сообщили, что сейчас пациент может самостоятельно есть и пить, а в результате дальнейшей реабилитации и усовершенствования алгоритмов NEO он сможет восстановить способность к множеству различных движений.

Китайский имплант является менее инвазивным и более безопасным, чем решение Neuralink, утверждают его создатели. Компактный чип размером с две монетки не имплантируется непосредственно в нервную ткань мозга: он помещается в эпидуральное пространство между мозгом и черепом. Аккумулятора у него нет: имплант заряжается дистанционно от беспроводной сети ближнего действия с использованием высокочастотной антенны. Имплант улавливает нервные сигналы и отправляет их по беспроводному каналу на внешний приёмник, прикрепленный к коже головы. Затем сигналы обрабатываются и передаются на носимое устройство-перчатку, с помощью которой человек может брать различные предметы.

Этот случай стал первым в Китае, когда имплант вживили в мозг человека, до этого испытания проводились на животных. Система NEO разрабатывалась в течение 10 лет, и осенью прошлого года учёные впервые получили разрешение властей на проведение экспериментов с участием людей. Впереди - ещё множество исследований, прежде чем имплант будет разрешён для широкомасштабного применения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!