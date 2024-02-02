Назван неожиданно полезный для сердца фрукт

Бананы - это не только вкусный фрукт, но и ценный источник питательных веществ. Врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев поделился ключевыми преимуществами употребления этого фрукта для здоровья, передает Day.Az со ссылкой на news102.ru.

Оказывается, один банан содержит 9% суточной нормы калия, что положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. По словам специалиста, употребление банана может помочь нормализовать артериальное давление и обеспечить организм энергией на целый день благодаря высокому содержанию углеводов.

Тем не менее, врач предостерегает от употребления банана натощак, так как это может создать слишком большую нагрузку на сердечную систему. Он рекомендует употреблять банан только в качестве десерта и не более одного за раз.

Стоит отметить, что людям со сахарным диабетом следует быть осторожными с употреблением бананов из-за высокого содержания углеводов. Вместо этого врач советует заменить банан на грейпфрут или яблоко, которые также являются отличными источниками клетчатки, витамина C и калия.

Таким образом, бананы могут быть полезны для здоровья, но важно помнить о мере и консультироваться с врачом, особенно при наличии каких-либо хронических заболеваний.