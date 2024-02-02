Врач предупредил о предшествующих остановке сердца симптомах

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук и академик РАН Юрий Беленков предупредил о симптомах, предшествующих остановке сердца. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" специалист заявил, что о возможном недуге могут свидетельствовать ощущение стеснения в груди, боль в левой руке и лопатке, одышка, слабость и головокружения. Выпуск доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кардиолог рассказал, что внезапная остановка сердца чаще встречается у молодых людей, чем у пожилых. "Почему? Они не обследованы, они не знают, что у них есть какое-то заболевание сердца, люди старшего возраста уже это знают", - пояснил доктор.

"Стеснение в груди - первый признак приближающегося инфаркта миокарда, иррадиация (распространение болевых ощущений - прим. "Ленты.ру") в левую руку или левое плечо и лопатку, тем более, подчеркивает, что это стенокардия", - перечислил специалист признаки проблем с сердцем. Кроме того, предшествующими остановке сердца симптомами могут быть одышка, слабость и головокружения. Беленков рекомендовал обращаться к врачу при появлении перечисленных симптомов во избежание внезапной остановки сердца.

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