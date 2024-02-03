Названы самые частые причины расстройства сна

У бессонницы могут быть десятки причин, однако в 90 процентах случаев - это стрессовые ситуации и нарушение образа жизни. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова.

Как передает Day.Az, самые частые причины расстройства сна она назвала в беседе с "Лентой.ру".

К нарушению образа жизни, которое способно привести к ухудшению качества сна, специалист отнесла свободный режим (когда человек ложится и встает в разное время), избыток кофеина и малоподвижный образ жизни.

По словам врача, негативно влияет на сон и привычка до глубокой ночи сидеть в смартфоне, так как это сопровождается большой информационной нагрузкой. Кроме того, яркий бело-голубой свет мешает засыпанию.

Помимо проблем, связанных с образом жизни, на сон могут оказывать влияние и заболевания, а также дефициты, гормональные нарушения и прием некоторых препаратов, сообщила Черкасова.

Если сон нарушился, допустимо в течение трех-четырех недель попробовать восстановить его самостоятельно, соблюдая обычные правила гигиены сна: отказаться от кофеина за восемь часов до сна, регулярно заниматься физической нагрузкой, составить достаточно строгий режим, вставать по будильнику, в выходные вставать не более чем на два часа позже по сравнению с будними днями, чтобы не мучаться в ночь на понедельник. В общем-то, правила здорового образа жизни, которые все знают, но никто не делает", - сказала София Черкасова.

"К счастью, в большинстве случаев сон может скорректироваться при некоторых усилиях, направленных на коррекцию образа жизни. Если в течение месяца не получается, то тогда стоит обратиться к специалисту и поискать причины. Возможно, они какие-то выходящие за сферу образа жизни и заключающиеся в различных заболеваниях и нарушениях", - заключила специалист.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!