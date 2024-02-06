Описан редкий случай заражения мозга корью

Ученые Клиники Мейо описали редкий случай распространения мутировавшего вируса кори в мозге зараженного человека. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS Pathogens, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты изучили прогрессирование подострого склерозирующего панэнцефалита (ПСПЭ) - редкого заболевания, которое встречается примерно в одном из каждых 10 тысяч случаев кори. После первоначального заражения может пройти пять-десять лет, прежде чем вирус кори мутирует и распространится по мозгу. Симптомы этого прогрессирующего неврологического заболевания включают потерю памяти и судороги.

Были проанализированы образцы мозга пациента, перенесшего корь в детстве и заболевшего ПСПЭ во взрослом возрасте. Оказалось, что после того как вирус кори проник в мозг, его геном начал меняться, в результате появилась популяция вирусов с различной РНК. Это привело к возникновению комбинации характеристик, способствующих распространению вируса из лобной коры и колонизации всего мозга.

Хотя эта болезнь практически исчезла с вакцинацией, ученые полагают, что частота ПСПЭ снова увеличится из-за негативного отношения к прививкам.

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