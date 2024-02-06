Ученые выявили новый механизм возникновения неврологических заболеваний
Ученые из Макмастерского университета (Канада) обнаружили, что агрессивный иммунный ответ организма на патогены может быть причиной развития неврологических заболеваний.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
В научном сообществе принято считать, что острые вирусные инфекции, такие как вирус Зика или COVID-19, являются непосредственной причиной развития неврологических заболеваний. Неврологические заболевания - это патологии органов центральной и периферической нервной системы (головного и спинного мозга). К их числу относятся энцефалит, менингит, малярия, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз.
В ходе исследования ученым удалось выяснить, что повреждения компонентов нервной системы вызывают не сами вирусы, а уникальная популяция Т-клеток, которые являются частью иммунной системы.
Исследователи сосредоточились на изучении влияния на организм вируса Зика, который переносится комарами рода Aedes и вызывает лихорадку, сыпь, утомление, головную и суставную боль у людей. При проведении лабораторных исследований ученые обнаружили, что при заражении вирусом Зика в организме вырабатываются не только Т-клетки, связанные с развитием приобретенного иммунитета, но и другой тип иммунных клеток, который способен уничтожать здоровые.
Они называются NKG2D + CD8 + Т-клетками. Связанный с ними агрессивный иммунный ответ организма предполагет выработку большого количества воспалительных белков, называемых цитокинами. При острой реакции NKG2D + CD8 + Т-клеток вырабатывается избыточное количество этих белков, что приводит к неврологическим повреждениям. Протекание таких реакций в головном мозге может представлять серьезную опасность.
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