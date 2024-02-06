Молодежь предупредили об опасном виде рака

Некоторые виды рака более распространены среди молодежи, предупредил врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об опасном для молодых людей виде рака он рассказал в беседе с News.ru.

Молодежи, по его словам, грозят злокачественная опухоль почки нефробластома, характерная для детского возраста, и лимфомы, которые поражают иммунную систему и внутренние органы. "Костная патология часто возникает у тех, кто слишком быстро растет, либо имеет аномалии в закладочном материале, то есть влияет генетическая предрасположенность. Опухоль в легких в большинстве случаев возникает у курильщиков", - назвал еще один распространенный вид рака у молодых он.

Взрослые люди, обратил внимание онколог, чаще болеют раком кожи, легких и желудка из-за влияния окружающей среды. Чтобы снизить риск развития злокачественных опухолей, продолжил Черемушкин, необходимо вести здоровый образ жизни, чаще бывать на свежем воздухе и проходить диспансеризацию.