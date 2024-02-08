Врач назвала опасные симптомы пневмонии

Основные симптомы пневмонии в беседе с "Мослентой" назвала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская, передает Day.Az.

По словам врача, столкнуться с пневмонией можно в любом возрасте, но наиболее уязвимы дети до пяти лет и люди старше 65 лет. Кроме того, в группе риска те, кто страдает хроническими заболеваниями, особенно болезнями дыхательной системы - ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) или бронхиальной астмой, а также имеет сниженный иммунитет. Пневмония часто становится причиной госпитализации - в больницу попадает каждый пятый заболевший.

При этом у детей младшего возраста пнемония может протекать с минимумом симптомов, а после периода незначительного насморка и кашля, наступает резкое ухудшение.

Для подтверждения диагноза проводится физикальный осмотр, а также назначается рентген или компьютерная томография, позволяющие увидеть, какая часть легких поражена. Если своевременно не начать необходимую терапию, заболевание будет прогрессировать, приводя к осложнениям.

"Справиться с пневмонией обычно удается за несколько недель, но лечение будет эффективным лишь в том случае, если будет установлен возбудитель заболевания. При бактериальной природе болезни назначается курс антибиотиков, который будет абсолютно бесполезен, если пневмония вызвана вирусом", - добавляет Ольга Малиновская.

Нередко болезнь вызывается микроорганизмом Chlamydophila pneumoniae, заражение которой происходит воздушно-капельным путем. Для того, чтобы идентифицировать эту бактерию, пациенту нужно сдать мокроту или кровь на анализ.

Назначать терапию должен врач - нельзя самостоятельно принимать решение о приеме тех или иных лекарств, особенно антибиотиков, как и прекращать терапию при первых признаках улучшения. Эти действия приводят к появлению антибиотикоустойчивых бактериальных штаммов, перед которыми бессильны даже самые сильные антибиотики, предупредила специалист.

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