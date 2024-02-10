Ученые выяснили, как можно защитить организм от воспаления при старении

Ученые обнаружили новый механизм избавления клеток от неправильно работающей ДНК. Его поломка приводит к усилению воспаления при старении и ревматоидном артрите.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Cell Biology, считают, что лекарства для восстановления работы этого механизма могут остановить воспаление при многих заболеваниях.

Существуют особые клеточные механизмы для уничтожения поврежденных или чужеродных молекул ДНК. Их активация может стимулировать иммунный ответ и его воспалительные реакции.

За выработку клеточной энергии отвечают особые структуры - митохондрии, которые имеют собственный набор ДНК. В новом исследовании ученые открыли детали механизма утилизации ДНК в митохондриях. Как оказалось, сначала молекула ДНК перемещается к стенке митохондрии в особых "капсулах" эндосомах, где ее помечают как подлежащую уничтожению. Затем усиливаются воспалительные реакции, которые обычно используются для избавления клетки от патогенов, например, вирусов.

Если этот механизм нарушается на каком-то этапе, происходит накопление "поломанной" или чужеродной ДНК, а также чрезмерная активация воспаления. Это характерно для многих заболеваний, связанных с атакой иммунитета человека на здоровые клетки. Также усиление воспаления происходит при старении, что приводит к повышенному риску рака, диабета, деменции и тяжелого атеросклероза. Ученые считают, что лекарства, нацеленные на исправление этого механизма утилизации ДНК, могут найти применение в медицине.