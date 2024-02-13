Невролог предупредил об опасном виде головной боли

Иногда головные боли могут быть особенно опасны, поскольку свидетельствуют о тяжелом заболевании, предупредил врач-невролог Александр Евдокимов. Об опасном виде головной боли он рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Наиболее часто, по словам Евдокимова, причиной неприятных ощущений является головная боль напряжения. Помимо этого, многие страдают от мигрени, а также случается, что голова болит после травм. "Бывает, что боли появляются после того, как человек падает и ударяется головой. В этом случае нужно обследование, так как некоторые нарушения могут проявляться спустя время", - предупредил невролог.

Однако нередко головные боли бывают связаны и с тяжелыми заболеваниями - например, с развитием рака, и тогда симптомы заболевания нарастают постепенно, отметил врач. "Человек даже необязательно стразу видит проблему, просто обезболивающие лекарства с каждым разом помогают все меньше. Когда появляются очевидные симптомы, как правило, помочь уже невозможно", - констатировал он. По этой причине Евдокимов призвал не игнорировать неприятные ощущения и обязательно своевременно обследоваться при нарастании боли.