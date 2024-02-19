Врач рассказал, какой смех может указывать на инсульт

Беспричинный неконтролируемый смех может предшествовать инсульту или появиться при деменции. Как передает Day.Az, об этом невролог Центра молекулярной диагностики "CMD Обнинск" ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Оськин рассказал порталу "Доктор Питер".

Согласно Оськину, в медицинских статьях было описано несколько эпизодов патологического смеха, предшествовавшего транзиторной ишемической атаке или инсульту. Он также может встречаться при болезни Паркинсона, рассеянном склерозе, черепно-мозговой травме, болезни Альцгеймера, опухоли головного мозга, боковом амиотрофическом склерозе. Иногда смехом или улыбкой сопровождаются эпилептические приступы.

При редком синдроме Туретта пациенты могут демонстрировать социально неприемлемое поведение (например, ругаться) или неуместно смеяться. Еще одно заболевание, которое также может сопровождаться приступами непроизвольного смеха, - синдром Ангельмана. Как объяснил врач, эта болезнь характеризуется микроцефалией (маленьким размером головы), выраженным интеллектуальным дефицитом, нарушением речи, эпилепсией, атаксическими движениями, высовыванием языка, пароксизмами смеха, нарушением режима сна и гиперактивностью. Заболевание встречается у одного из 12-20 тысяч человек.

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