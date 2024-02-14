Назван способ борьбы с изжогой, не отвечающей на лекарства

Ученые из Университета Сёва в Токио выяснили, что процедура ARMS эффективно избавляет пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) от симптомов, в частности изжоги и боли. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в журнале Digestive Endoscopy.

В испытании приняли участие 88 пациентов с ГЭРБ, перенесших антирефлюксную мукозэктомию (ARMS) с июня 2012-го по июнь 2017 года. Исследователи обнаружили, что процедура принесла долгосрочное облегчение симптомов 68,3% пациентов, а 42% смогли прекратить прием лекарств для лечения ГЭРБ.

Кроме того, ARMS была эффективна и при ГЭРБ, устойчивой к стандартному лечению с помощью препаратов (ингибиторов протонной помпы), а также для пациентов с гиперчувствительностью к рефлюксу. Последняя форма ГЭРБ особенно часто сопровождается сильной изжогой и болью за грудиной.

При ГЭРБ содержимое желудка попадает в пищевод (происходит рефлюкс), что приводит к его повреждению кислотой, а также может сопровождаться изжогой, болью за грудиной, осиплостью голоса и воспалением небных миндалин и глотки. Обычно для лечения ГЭРБ применяют консервативное лечение: смену образа жизни и лекарства, но в некоторых случаях заболевание плохо поддается терапии. ARMS - это простая эндоскопическая процедура, не требующая разрезов, при которой удаляется часть слизистой желудка.

Один из авторов раскрыл связи с фармацевтической промышленностью и производством медицинского оборудования.