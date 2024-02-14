Почему не стоит пользоваться смартфоном сразу после пробуждения?

Нейробиолог из США Эмили МакДональд посоветовала не пользоваться смартфоном и другими гаджетами в сразу после пробуждения из-за их воздействия на мозг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, о влиянии технологий на человека она рассказала Newsweek.

МакДональд объяснила, что существует пять видов мозговых волн: дельта, тета, альфа, бета и гамма. По ее словам, в первые минуты после пробуждения наблюдается активность медленных и ритмичных тета- и альфа-волн. "В это время наш разум очень восприимчив к информации, которую мы вкладываем в него", - отметила специалистка.

Она убеждена, что утренний разговор по телефону или чтение новостей может привести к слишком стремительному переходу к бета-активности, которая возникает при концентрации и решении задач. По мнению МакДоналд, это настраивает мозг на напряженный и нервный ритм. "Вдобавок утро с телефоном обеспечивает сильный выброс дофамина, который заставляет постоянно проверять обновления ленты соцсетей или сообщения", - отметила она.

Специалистка посоветовала посвятить утро позитивным мыслям и приготовлению полезного завтрака. По ее словам, смартфон можно взять в руки через 30-60 минут после пробуждения.