Врач назвал защищающий от образования тромбов десерт

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" заявил, что употребление темного шоколада защищает от образования тромбов. Выпуск передачи, в котором специалист раскрыл россиянам неожиданную пользу этого десерта, доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли горький шоколад защищает от образования тромбов, предположила, что продукт обладает таким свойством. Врач согласился с утверждением девушки.

"Это правда, согласно исследованиям, всего лишь 20 граммов темного шоколада достаточно для того же эффекта, что дает таблетка ацетилсалициловой кислоты", - назвал его пользу специалист.

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