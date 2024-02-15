Курение способно ослаблять иммунные реакции организма

Ученые из института Пастера во Франции обнаружили, что курение негативно влияет на способность организма вырабатывать цитокины - молекулы, участвующие в развитии иммунных реакций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Чтобы выявить факторы , связанные с изменчивостью ответа организма, ученые сосредоточились на исследовании цитокинов как элемента иммунного ответа. Цитокины - это малые растворимые белковые молекулы, осуществляющие межклеточные взаимодействия, деление, дифференцировку, привлечение клеток, вовлеченных в иммунный ответ.

Для этого исследователи изучили их экспрессию в крови тысячи доноров, которые обладали различными особенностями здоровья, весом и стажем курения. Команда измерила уровни нескольких цитокинов - (CXCL5), (CSF2), гамма-интерферона (IFNy), интерлейкинов (IL-1β, IL-2, 6, 8, 10, 12p70, 13, 17, 23) и фактора некроза опухоли (TNF) после 22 часов стимуляции цельной крови 11 иммунологическими методами. Ученые классифицировали стимуляцию как микробную, вирусную, активированную Т-лимфоцитами и цитокинами.

Оказалось, что курение негативно влияет на врожденные и адаптивные иммунные реакции. Анализ экспрессии цитокинов показал, что эта вредная привычка вызывает воспаление в организме и способствует развитию уязвимости к бактериям золотистого стафилококка и кишечной палочки.

Также выяснилось, что у курильщиков негативное влияние этой привычки на врожденные реакции иммунной системы оказалось обратимым. Однако ослабление адаптивного иммунитета (невосприимчивости к антигену, приобретаемой в результате естественной встречи с ним) охранялась в течение многих лет.