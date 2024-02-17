Самые распространенные причины боли в коленях

Боль в коленях может возникнуть резко из-за травмы или развиться постепенно. Об этом Gazeta.ru рассказала Полина Постникова, врач-ревматолог СберМедИИ, передает Day.Az.

"Одна из наиболее частых причин возникновения боли в коленном суставе у людей среднего и старшего возраста - остеоартрит (остеоартроз). Она также может быть связана с поражением мягких тканей: мышц, связок и сухожилий сустава. Кроме того, боль в колене развивается в результате нарушения биомеханики ходьбы при поражении опорно-двигательного аппарата, например, при плоскостопии или патологии тазобедренного сустава. Среди более редких причин боли в коленных суставах выделяют ревматические, инфекционные и онкологические заболевания", - объяснила врач.

Если боль возникла из-за излишней нагрузки или неправильной техники движений, то в таком случае бывает достаточно обеспечить покой суставу, а затем начать выполнять упражнения с тренером, правильно разминаться перед нагрузками. Когда причиной боли оказывается травма коленного сустава, например, поражение мениска, крестообразных связок, врач назначает терапию, которая позволит избежать осложнений.

"Остеоартрит важно выявить на ранней стадии, когда заболевание еще можно лечить консервативно. Помогут лечебная физкультура, изменение образа жизни, снижение веса, правильно подобранные лекарства. Комплексный подход позволяет остановить или замедлить развитие болезни и избежать операции", - рассказала врач.

Основная причина возникновения остеоартрита - возраст. С годами хрящ становится менее эластичным и легче травмируется, ожирение, перенесенные травмы, особенности строения сустава. При остеоартрите боль беспокоит долго, усиливается во время физической активности, а в покое затихает. Возможна боль в течение нескольких минут с начала ходьбы.

"Диагностика остеоартрита начинается с оценки жалоб пациента. Врач узнает характер боли, историю развития заболевания, оценивает наличие других жалоб, кроме боли в суставах. Выясняет, какие у пациента есть сопутствующие заболевания, и проводит полный осмотр. Пациентам с подозрением на остеоартрит назначается рентген коленных суставов. Сегодня в обработке исследований врачам помогает искусственный интеллект. Например, наш алгоритм "Рентген коленного сустава" позволяет не пропустить даже начальные признаки болезни и определить стадию остеоартрита для выбора эффективной тактики лечения", - добавила врач.

При любой боли в коленях лучше не откладывать визит к врачу. Если боль сохраняется или усиливается в покое, беспокоит ночью и утром, то записаться на прием нужно как можно быстрее. Когда сустав не только болит, но и отекает, краснеет, это говорит о наличии активного воспаления, нужно незамедлительно обратиться к врачу, ревматологу или травматологу-ортопеду, резюмировала она.

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