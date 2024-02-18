Ученые раскрыли страшные последствия COVID-19

Группа ученых под руководством директора лаборатории инфекционной нейробиологии Ливерпульского университета Бенедикта Майкла выяснила, что covid-19 отнимает у человеческого мозга 20 лет жизни. Об этом передает Day.Az со ссылкой на журнал Medscape.

По информации издания, исследование проводилось в 2022 году. Согласно его результатам, 46% пациентов, перенесших covid-19, подвержены так называемому "мозговому туману" - комплексу проблем, связанных с усталостью, памятью и концентрацией внимания.

"Исследователи обнаружили, что у 351 пациента, госпитализированного с тяжелой формой COVID-19, через год после заражения вирусом SARS-CoV-2 были признаки долговременной черепно-мозговой травмы <...> Дефицит мозга равен 20 годам старения мозга", - говорится в публикации.

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