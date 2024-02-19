Как избавиться от сонливости после обеда?

Спортивный диетолог Келли Джонс считает, что на уровень энергии человека влияет рацион питания и продукты, которые были съедены в обед.

Как избежать сонливости и вялости во второй половине дня, она рассказала изданию Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Джонс отметила, что если через полчаса-час после обеденного перерыва человек ощущает упадок сил, скорее всего, в его еде не был соблюден баланс белков, жиров, углеводов и клетчатки. По ее словам, легкие блюда, такие как зеленый салат и нежирное мясо, почти не поднимают уровень сахара в крови, из-за этого организму не хватает энергии для физической и умственной работы. "С другой стороны, если вы выберете обед, богатый углеводами, но с низким содержанием белков, жиров и клетчатки, уровень сахара в крови может подняться слишком быстро. После чего так же быстро упадет", - говорит диетолог.

По мнению Джонс, чувство усталости может возникнуть из-за потребления чрезмерно калорийной пищи, так как организму требуется больше сил на ее переработку. Чтобы не переедать, она посоветовала не пропускать завтрак и включать в него белки, жиры, углеводы и клетчатку. Еще один способ избавиться от послеобеденной сонливости, который подсказала диетолог, - есть в обед достаточно углеводов и белков. Она предложила класть в зеленый салат с рыбой сладкий картофель и киноа, а к макаронам с курицей приготовить горох или фасоль.