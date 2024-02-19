Как очистить почки от токсинов с помощью здоровой диеты

Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru расскажет тебе, как очистить почки от токсинов с помощью натуральных средств.

Основная функция почек - выводить вредные и ненужные вещества из крови через мочу. Представь себе, что твои почки - это фильтр, который тоже время от времени нужно очищать, чтобы он мог нормально функционировать.

Здоровая диета для очищения почек

Необязательно проходить сложный курс лечения или покупать дорогостоящие лекарства. Тебе просто нужно начать лучше питаться, чтобы твои почки очистились и стали здоровыми. Сбалансированная диета очень важна для организма в целом, особенно, для здоровья почек, так как она позволяет вывести из организма токсины, которые накапливаются во внутренних органах.

Сократи потребление рафинированного сахара, жиров и белой муки, особенно если ты страдаешь от диабета или у тебя повышен уровень холестерина в крови. Растительные масла, особенно оливковое, - отличный источник полезных жиров. Заменяй вредные продукты мукой из цельного зерна, коричневым сахаром, медом и стевией.

Также воздержись от употребления алкоголя, прохладительных напитков, кофе и покупных соков, которые отрицательно влияют на здоровье почек. Постарайся не употреблять в пищу продукты, которые содержат слишком много натрия (консервы, полуфабрикаты и фаст-фуд) и не переедай. Не ставь на стол солонку, чтобы не поддаваться искушению.

Лекарственные растения для очищения почек

Так же, как и в случае похудения, только правильного питания недостаточно, - тебе нужно приложить еще немного усилий. Для очищения почек ты можешь использовать растения, которые позволяют вывести токсины и загрязнения из организма.

Обязательно каждый день принимай травяные настои, которые обладают противовоспалительными свойствами, работают как мочегонное и выводят из организма токсины. Если ты страдаешь от тяжелых или хронических заболеваний почек, не принимай травяные настои, не посоветовавшись с врачом-нефрологом.

Вот несколько растений, которые помогут тебе очистить почки:

Филлантус (Phyllanthus niruri)

Это растение родом из Перу. Инки использовали его для лечения инфекций почек и мочевого пузыря. Это мочегонное растение, которое контролирует артериальное давление, снижает уровень глюкозы в крови и разрушает камни в почках. Также оно полезно для печени.

Петрушка

Популярная специя также обладает полезными медицинскими свойствами, например, очищает почки. Петрушка мешает токсинам накапливаться в организме и оздоравливает мочевой пузырь и почки. Ешь петрушку в сыром виде или готовь настой из ее листьев.

Сельдерей

Не только само растение, но и его семена очень полезны для лечения почек. Сельдерей действует как мочегонное и улучшает работу почек.

Золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea)

Это растение родом из Америки, оно использовалось индейцами для лечения мочеполовых заболеваний, очищения почек и мочевого пузыря. Золотарник улучшает работу почек и мочевого пузыря, обладает противовоспалительными и мочегонными свойствами, очищает почки и организм в целом.

Гортензия

Корень этого растения очищает почки естественным образом и оздоравливает мочевой пузырь. Чай из корня гортензии наиболее часто используется против камней в почках, потому что он постепенно разрушает их и выводит из организма вместе с мочой. Кроме того, корень гортензии улучшает усвоение кальция и снижает вероятность образования камней в почках.

Полевой хвощ (Equisetum arvense)

Это растение фермеры и садоводы считают вредным, но на самом деле оно обладает множеством полезных свойств. Хвощ - это отличное мочегонное, которое эффективно против задержки жидкости. Хвощ богат антиоксидантами, которые защищают здоровье почек. Лучше всего принимать его внутрь в виде настоя.

Одуванчик

Чудесные желто-оранжевые цветы, которые мы считаем сорняками, на самом деле очень полезны. Одуванчик обладает мочегонным действием и позволяет выводить из организма лишнюю жидкость и токсины. Также он улучшает здоровье печени и почек в целом.

Береза

На самом деле это дерево, а не растение, но его тоже стоит включить в этот список, потому что березовая кора очень полезна для почек. В течение многих лет она используется для лечения мочевыводящих путей. Береза богата витамином C. Для внутреннего применения приготовь отвар из березовых листьев.

Алтей аптечный

Корень этого растения может быть очень полезен для здоровья мочевого пузыря. Это мочегонное средство, которое позволяет вывести токсины из почек.

Толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi)

Это растение, которое используется для лечения инфекций мочевыводящих путей. Толокнянка обладает щелочным эффектом и помогает тонизировать работу почек и мочевыводящих путей.

Красный клевер

Активизирует обмен веществ, очищает кровь от загрязнений и выводит их через почки, оздоравливает печень и восстанавливает ее функцию. Также используется для облегчения симптомов менопаузы.

Лекарственные травы можно приобрести в аптеке. Готовь настои и отвары трав по инструкции на упаковке, там же ты найдешь информацию о длительности приема того или иного средства.