Состояние полости рта связали с работой мозга

Японские ученые из Университета Тохоку связали состояние полости рта с работой мозга. Оказалось, что заболевания десен и выпадение зубов могут привести к уменьшению объема гиппокампа, который связан с памятью и развитием болезни Альцгеймера. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы проанализировали 172 человека, у которых не наблюдалось проблем с памятью на начало исследования, средний возраст исследуемых составлял 67 лет. Испытуемым провели стоматологический осмотр и попросили пройти тестирование на память. Также участникам просканировали мозг для измерения его объема на начало наблюдения и четыре года спустя. У каждого участника специалисты подсчитали количество зубов и проверили наличие заболеваний десен.

Исследователи пришли к выводу, что количество зубов и количество заболеваний десен были связаны с изменениями в левом гиппокампе головного мозга. В частности, более высокая скорость атрофии гиппокампа связана с малым количеством зубов и легким пародонтитом, а также с большим количеством зубов и тяжелым пародонтитом.

У людей среднего и старшего возраста с малым количеством зубов и легким заболеванием десен наблюдалась более высокая скорость сокращения объема мозга. Аналогичная ситуация и у людей с большим количеством зубов и тяжелыми заболеваниями десен.

После корректировки данных на возраст выяснилось, что у людей с легким заболеванием десен увеличение скорости уменьшения объема мозга из-за сокращения количества зубов было эквивалентно почти 1 году старения мозга. А у людей с тяжелым заболеванием десен увеличение размера мозга было эквивалентно 1,3 годам старения мозга.