Как за 15 минут добиться того, чтобы ноги выглядели прекрасно

Смесь авокадо и морской соли - не только потрясающий эксфолиант, она также помогает ногам расслабиться и улучшает кровообращение в них, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Когда приходит лето, всем нам хочется, чтобы наши ноги выглядели прекрасно, чтобы на них не было трещин, мозолей, чтобы они прекрасно гармонировали с красивыми босоножками или сандалиями, которые мы только что купили.

Для этого нужно привыкнуть к мысли, что в регулярном уходе нуждаются не только кожа лица и волосы, но и ноги.

Это не так уж сложно и обременительно. Например, когда мы делаем расслабляющую ванну раз в неделю, можно заодно сделать эксфолиацию ног. Можно регулярно улучшать кровообращение в ногах с помощью массажа. Это будет давать ногам хороший отдых после трудового дня и предотвращать их отекание.

Ноги - не только часть нашего тела, которой мы можем "блистать" летом. Это наша опора и часть тела, которая часто страдает от неподходящей обуви или после тяжелого рабочего дня.

В этой статье мы расскажем, как всего за 15 минут можно давать ногам такой уход, чтобы они прекрасно выглядели; но этим необходимо заниматься регулярно, каждый день.

Ведь ноги - твоя опора и, можно сказать, "корни", которые соединяют тебя с жизнью.

Как за 15 минут добиться того, чтобы ноги выглядели отлично

Допустим, ты вернулась домой и собираешься идти на какой-то вечер, на свидание или просто на прогулку. Ты собираешься обуться в красивые сандалии или босоножки и, конечно, хочешь, чтобы твои ножки выглядели отлично. Как этого добиться быстро и эффективно?

Вот простые советы, как это сделать:

1. Смягчить ноги и удалить неприятный запах за 6 минут

Что для этого нужно?

30 г морской соли

30 г оливкового масла

Половинка авокадо

5 мл эфирного масла из мяты

Как приготовить это средство?

Это очень просто. Сначала измельчим половинку авокадо так, чтобы получилась паста.

Затем добавим туда остальные ингредиенты: морскую соль, оливковое масло и эфирное масло из мяты. Перемешаем все это. Получившийся крем должен иметь консистенцию, подходящую для того, чтобы с его помощью делать массаж.

Второй шаг? Берем этот домашний крем на ладонь и начинаем массировать ногу - пятку, ступню, пальцы ноги. Массаж должен быть достаточно энергичным, чтобы оживить кровообращение и - благодаря морской соли - производить эксфолиацию.

Смываем крем сначала теплой водой, затем обливаем ноги холодной водой. Это очень хорошо расслабляет и освежает ноги!

2. Правильно подстричь ногти

Стрижка ногтей на пальцах ног тоже очень важна. Неправильный педикюр может привести к образованию ранок или врастанию ногтя в прилегающие ткани.

Запиши, как правильно стричь ногти:

Стриги ногти на ногах с помощью подходящих ножниц и специальных щипцов для ногтей ног (они отличаются от тех, которые мы используем для стрижки ногтей рук).

Продезинфицируй ножницы с помощью спирта и положи их рядом на полотенце.

Начинай стричь ногти с большого пальца и делай это так, чтобы форма ногтя была квадратной, а не овальной. Таким образом мы предотвратим врастание ногтей.

Никогда не стриги ногти слишком коротко. Они защищают наши пальцы и нашу кожу, и если мы состригаем их слишком сильно, возникает риск инфицирования.

Обработай ногти пилкой для ногтей, если это необходимо, и, в заключение, протри ногти ватным тампоном, смоченным эфирным маслом лаванды. Это укрепляет ногти, защищает их от бактерий и улучшает снабжение кислородом.

3. Сделать ноги нежными, мягкими и блестящими с помощью эфирного масла шиповника

Эфирное масло шиповника всегда должно быть под рукой. Оно помогает улучшить состояние поврежденных волос, заживлять ранки и трещины на коже, помогает при ожогах, в том числе солнечных, улучшает состояние слишком сухой кожи.

Ты можешь купить его в специализированных отделах магазинов, в магазинах натуральных продуктов. Цена его может показаться высокой, но оно стоит этой цены - это масло очень богато витаминами, минералами и микроэлементами, которые необходимы для восстановления натуральной красоты нашей кожи.

В заключение дадим такой совет. Капни на руки 3 капли этого масла и сделай с ним маленький массаж в области пяток и пальцев ноги (эти места наиболее "уязвимы"). Через несколько секунд ножки будут уже более симпатичными, нежными и ухоженными.

Действует это средство несколько часов. Ну что, начинаем следовать этим простым советам? Возвращай своим ножкам натуральную красоту прямо сегодня!