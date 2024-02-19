Как за 15 минут добиться того, чтобы ноги выглядели прекрасно
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Смесь авокадо и морской соли - не только потрясающий эксфолиант, она также помогает ногам расслабиться и улучшает кровообращение в них, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Как за 15 минут добиться того, чтобы ноги выглядели прекрасно

Когда приходит лето, всем нам хочется, чтобы наши ноги выглядели прекрасно, чтобы на них не было трещин, мозолей, чтобы они прекрасно гармонировали с красивыми босоножками или сандалиями, которые мы только что купили. 

Для этого нужно привыкнуть к мысли, что в регулярном уходе нуждаются не только кожа лица и волосы, но и ноги.

Это не так уж сложно и обременительно. Например, когда мы делаем расслабляющую ванну раз в неделю, можно заодно сделать эксфолиацию ног. Можно регулярно улучшать кровообращение в ногах с помощью массажа. Это будет давать ногам хороший отдых после трудового дня и предотвращать их отекание.

Ноги -  не только часть нашего тела, которой мы можем "блистать" летом. Это наша опора и часть тела, которая часто страдает от неподходящей обуви или после тяжелого рабочего дня.

В этой статье мы расскажем, как всего за 15 минут можно давать ногам такой уход, чтобы они прекрасно выглядели; но этим необходимо заниматься регулярно, каждый день.

Ведь ноги - твоя опора и, можно сказать, "корни", которые соединяют тебя с жизнью. 

Как за 15 минут добиться того, чтобы ноги выглядели отлично

Допустим, ты вернулась домой и собираешься идти на какой-то вечер, на свидание или просто на прогулку. Ты собираешься обуться в красивые сандалии или босоножки и, конечно, хочешь, чтобы твои ножки выглядели отлично. Как этого добиться быстро и эффективно?

Вот простые советы, как это сделать:

1. Смягчить ноги  и удалить неприятный запах за 6 минут

Эксфолиация для ног

Что для этого нужно?

  • 30 г морской соли
  • 30 г оливкового масла
  • Половинка авокадо
  • 5 мл эфирного масла из мяты

Как приготовить это средство? 

  • Это очень просто. Сначала измельчим половинку авокадо так, чтобы получилась паста.
  • Затем добавим туда остальные ингредиенты: морскую соль, оливковое масло и эфирное масло из мяты. Перемешаем все это. Получившийся крем должен иметь консистенцию, подходящую для того, чтобы с его помощью делать массаж.
  • Второй шаг? Берем этот домашний крем на ладонь и начинаем массировать ногу - пятку, ступню, пальцы ноги. Массаж должен быть достаточно энергичным, чтобы оживить кровообращение и - благодаря морской соли - производить эксфолиацию.
  • Смываем крем сначала теплой водой, затем обливаем ноги холодной водой. Это очень хорошо расслабляет и освежает ноги!

2. Правильно подстричь ногти

Ноги

Стрижка ногтей на пальцах ног тоже очень важна. Неправильный педикюр может привести к образованию ранок или врастанию ногтя в прилегающие ткани.

Запиши, как правильно стричь ногти:

  • Стриги ногти на ногах с помощью подходящих ножниц и специальных щипцов для ногтей ног (они отличаются от тех, которые мы используем для стрижки ногтей рук).
  • Продезинфицируй ножницы с помощью спирта и положи их рядом на полотенце.
  • Начинай стричь ногти с большого пальца и делай это так, чтобы форма ногтя была квадратной, а не овальной. Таким образом мы предотвратим врастание ногтей.
  • Никогда не стриги ногти слишком коротко. Они защищают наши пальцы и нашу кожу, и если мы состригаем их слишком сильно, возникает риск инфицирования.
  • Обработай ногти пилкой для ногтей, если это необходимо, и, в заключение, протри ногти ватным тампоном, смоченным эфирным маслом лаванды. Это укрепляет ногти, защищает их от бактерий и улучшает снабжение кислородом.

3. Сделать ноги нежными, мягкими и блестящими с помощью эфирного масла шиповника

Шиповник сделает ноги гладкими

Эфирное масло шиповника всегда должно быть под  рукой. Оно помогает улучшить состояние поврежденных волос, заживлять ранки и трещины на коже, помогает при ожогах, в том числе солнечных, улучшает состояние слишком сухой кожи.

Ты можешь купить его в специализированных отделах магазинов, в магазинах натуральных продуктов. Цена его может показаться высокой, но оно стоит этой цены - это масло очень богато витаминами, минералами и микроэлементами, которые необходимы для восстановления натуральной красоты нашей кожи.

В заключение дадим такой совет. Капни на руки 3 капли этого масла и сделай с ним маленький массаж в области пяток и пальцев ноги (эти места наиболее "уязвимы"). Через несколько секунд ножки будут уже более симпатичными, нежными и ухоженными.

Действует это средство несколько часов. Ну что, начинаем следовать этим простым советам? Возвращай своим ножкам натуральную красоту прямо сегодня! 