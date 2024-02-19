Стали известны отличия болезни Паркинсона у мужчин

Хотя общая тяжесть двигательных симптомов при болезни Паркинсона (БП) почти не зависит от пола, скованность (ригидность) более выражена у мужчин, а их мозг стареет быстрее. Это показало исследование, опубликованное в журнале npj Parkinson's Disease, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

БП - это нейродегенеративное заболевание, характеризующееся двигательными симптомами, включая тремор и ригидность, а также ухудшением когнитивных функций и эмоциональными расстройствами. Она чаще встречается у мужчин.

Исследования выявили половые различия в проявлениях БП: мужчины более склонны к когнитивным нарушениям, а женщины имеют более легкие симптомы. В новой работе ученые проверили эти выводы, проанализировав снимки мозга здоровых и больных людей.

Оказалось, что у пациентов с болезнью Паркинсона мозг стареет быстрее, чем у здоровых, особенно у мужчин. У них также чаще встречалась скованность. Результаты сохранялись при учете образования, возраста при диагностировании болезни и ее продолжительности. Однако существенных различий в показателях сна, тревоги или депрессии обнаружено не было.

Исследование подчеркивает важность учета половых различий при лечении БП.

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