Вакцина создает стойкий иммунитет против кори и исключает риск заражения.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявила педиатр НИИ педиатрии имени К.Я.Фараджевой министерства здравоохранения Азербайджана Нигяр Джафарова.

"Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) включают острые инфекционные вирусные заболевания. При этих заболеваниях преимущественно поражается слизистая оболочка верхних дыхательных путей. Эти респираторные вирусные инфекции вызываются многочисленными вирусами (грипп, парагрипп, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, риновирус, реовирус и другие).

Острые респираторные вирусные инфекции сами по себе не так уж опасны. Опасными считаются их осложнения. К осложнениям относятся бронхит, пневмония, отит, ангина. Острые респираторные вирусные инфекции передаются, главным образом, воздушно-капельным путем. Но они также могут передаваться через игрушки, пустышки и предметы ухода.

Следует также отметить, что эти вирусы очень нестойки во внешней среде, и они разрушаются за несколько часов при комнатной температуре и под воздействием солнечных лучей. Это заболевание в основном поражает дыхательные пути", - заявила педиатр, отвечая на вопрос об острых респираторных вирусных инфекциях.

Говоря о симптомах ОРВИ, она отметила, что все начинается с повышения температуры.

"У детей также могут наблюдаться утомляемость, боли в мышцах и суставах, нарушение сна, катаральные явления, боль в горле, заложенность носа или насморк.

Острая респираторная вирусная инфекция часто сопровождается кашлем и насморком. Если вирус также поражает желудочно-кишечную систему, то отмечаются такие симптомы, как рвота, диарея и боль в животе.

Обычно симптомы ОРВИ проходит через 7-10 дней", - сказала Н.Джафарова.

Говоря о лечении и профилактике острых респираторных вирусных инфекций, педиатр сообщила, что ребенку, заразившемуся ОРВИ, необходимо изолироваться.

"Контакт с больными должен быть максимально ограничен. Необходимо давать больше жидкости и часто проветривать комнату. Отличным способом защиты от ОРВИ является правильное мытье рук. Ребенку следует давать пищу, богатую витаминами и минералами.

Доводим до сведения родителей, что следует вовремя отвести детей на осмотр к педиатру, чтобы заболевание не обострилось. Потому что профилактика - залог здорового будущего вашего ребенка.

Корь - это вирус, который распространяется воздушно-капельным путем и передается от человека к человеку. Корью в основном болеют дети, однако этим вирусом могут заразиться и люди других возрастных групп. Передача от человека к человеку может произойти, когда инфицированный человек чихает, кашляет или вступает в физический контакт с другим здоровым человеком.

При контакте здорового человека с предметами, которыми пользовался больной корью, или при уходе за больным, вирус может передаться этому человеку через руки. Поэтому руки после ухода за больным человеком следует тщательно мыть с мылом. "Входные ворота" для вируса кори - слизистые оболочки верхних дыхательных путей. Инкубационный период этого заболевания составляет 7-14 дней", - отметила педиатр.

В ответ на вопрос о том, какие признаки характерны для кори, Н.Джафарова пояснила, что заболевание начинается с симптомов простуды.

"Для него характерны высокая температура, интоксикация, высыпания. Однако течение заболевания отличается от других видов инфекций. Одним из основных симптомов является постепенное появление сыпи.

Начальными симптомами кори являются насморк, чихание, кашель, высокая температура, сонливость, боль в горле, серые пятна на слизистой оболочке рта, конъюнктивит, повышенная чувствительность к свету.

Сыпь начинается на 4-7-й день болезни и протекает поэтапно. Сначала высыпания появляются на лице, лбу, за ушами и шее. Затем постепенно распространяются на тело, а в последующие дни на верхние и нижние конечности. Сыпь имеет красный цвет и обычно представляют собой небольшие пятна на коже. У 50% больных высыпания появляются на ладонях и подошвах ног. Сыпь держится 3-4 дня, затем бледнеет, шелушится, исчезает примерно через 7 дней с момента появления и постепенно проходит", - сказала она.

Педиатр также ответила на вопрос, как защититься от кори.

"Точно диагностировать заболевание может только врач. До выздоровления ребенок должен находиться под наблюдением врача. При возникновении осложнений необходимо лечить ребенка в условиях стационара. То есть, важно во всех случаях обращаться к врачу, чтобы вовремя выявить осложнения.

Самый лучший и безопасный способ предотвращения кори - это полученная вовремя прививка от заболевания.

Принимая во внимание важность вакцинации против кори, министерством здравоохранения Азербайджанской Республики в профилактических целях были закуплены вакцинные препараты и организована их доставка в страну.

В целях обеспечения охраны здоровья детей и предотвращения распространения инфекции, согласно действующему в стране "Календарю профилактических прививок", все дети в возрасте 1 и 6 лет должны быть дважды вакцинированы прививками против кори, эпидемического паротита и краснухи.

Детям, вовремя не получившим первую дозу вакцины, следует провести вакцинацию как можно раньше, а по достижении 6-летнего возраста необходимо вводить вторую дозу вакцины.

В то же время, следует как можно скорее получить 2-ю дозу прививки детям до 10 лет, которые по каким-либо причинам не получили вовремя 2-ю дозу вакцины. Помимо этого, детям до 10 лет, своевременно не получившим обе дозы вакцины, следует вводить 1-ю и 2-ю дозу вакцины с интервалом не менее 4-х недель.

Хотим обратиться к родителям - не отказывайтесь делать прививки своим детям. Их здоровье и будущее в ваших руках!",- добавила Н.Джафарова.

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