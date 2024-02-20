Ученые нашли связь между новыми лекарствами от Альцгеймера и изменением мозга

Ученые сообщили об уменьшении мозга из-за лекарств нового типа от болезни Альцгеймера - леканемаба и донанемаба. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на британских исследователей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лекарство леканемаб, которое разработано японской фармкомпанией Eisai совместно с американским партнером Biogen, и донанемаб от американской Lilly, называют "революционными" лекарствами от болезни Альцгеймера, так как они помогают очищать мозг от токсичного белка амилоида, который считается отличительным признаком болезни.

Однако руководитель отдела политики британского Alzheimer's Research UK Дэвид Томас утверждает, что у леканемаба и донанемаба, при скромном уровне эффективности есть очень серьезные побочные эффекты - лекарства сокращают объем мозга и могут вызвать кровотечение.

Препараты, между тем, предлагается разрешить к продаже и применению на территории Британии уже на следующей неделе.

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