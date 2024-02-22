Хирург предупредил, чем опасны грыжи у детей

Грыжа - довольно распространенное заболевание у маленьких детей, которое нередко является врожденным. Наиболее часто встречаются пупочная грыжа, белой линии живота и паховая. О том, чем они опасны и когда ребенку требуется операция, "Газете.Ru" рассказал детский хирург I категории, заведующий хирургическим стационаром в "СМ-Клиника" для детей Максим Сергиенко, передает Day.Az.

Как объяснил врач, грыжи передней брюшной стенки у детей - это заболевание, при котором происходит выпячивание внутренних органов через физиологические (слабые места) или патологические сформированные отверстия в брюшной стенке.

"Белая линия живота - это сухожилие, соединяющие прямые мышцы живота. Выше пупка она является тем самым "слабым местом". В результате того, что сухожилия косых мышц не до конца срослись, в ней могут образовываться щели, через которые происходит выпячивание того, что расположено внутри", - рассказал Сергиенко.

По его словам, грыжи белой линии живота, как правило, у детей небольшие, не ущемляются и не приносят никаких жалоб. У худых детей родители могут заметить их сами, как маленький комочек под кожей, который выпячивается наружу.

"Операцию следует проводить, потому что дефект в сухожилии сам не зарастет, а со временем может становиться только больше. В детском возрасте операция достаточно простая, не требует использования специальных укрепляющих сеток, реабилитация занимает короткое время (кожа заживает за неделю, ограничение физической нагрузки один месяц)", - объяснил специалист.

Следующее "слабое место" в брюшной стенке - это пупок. И, как рассказал хирург, если у ребенка колики, дует живот, то это может привести к формированию пупочной грыжи.

"Также пупочная грыжа может сформироваться внутриутробно, тогда после рождения это видно практически сразу. Чаще заболевание встречается у девочек и жалоб обычно не вызывает. Пупочные грыжи у детей ущемляются крайне редко, и это одна из грыж, которая может пройти сама - зарасти до 7-9-летнего возраста. Поэтому мелкие пупочные грыжи детские хирурги наблюдают долго и не оперируют", - отметил врач.

Однако, по его словам, если дефект большой, то операции не избежать - с возрастом выпячивание будет больше, а в дальнейшем возможно и ущемление грыжи. Операция при пупочной грыже у детей чуть сложнее, чем при грыже белой линии, но также не требует использования специальных укрепляющих сеток.

"Пупочная грыжа - единственная, которую можно лечить консервативно, это эффективно в первые месяцы жизни. Для этого используются специальные пластыри и методики, которыми можно стянуть пупочное кольцо. Обучить этим методикам родителей может детский хирург на приеме. Бандажи для пупочных грыж считаю неэффективными", - подчеркнул Сергиенко.

Еще одна распространенная грыжа, как уже сказал хирург, - паховая. Он объяснил, что брюшная стенка внизу с каждой стороны имеет очень важные образования - паховый канал. Это физиологическое сообщение, через который у мальчиков проходит семенной канатик, кровоснабжающий яичко, а у девочек круглая связка матки. Все эти образования закладываются внутри, а во время внутриутробного развития выходят наружу. Таким образом получается кармашек, который должен зарасти (или может оставаться тоненьким в первый год жизни).

По словам специалиста, паховая грыжа может проявиться сразу после рождения, но чаще в первые годы жизни, когда постепенно у ребенка повышается давление внутри живота. Она может проявляться как асимметрия паховых складок, выпячивание в паху разных размеров.

"Паховая грыжа чаще встречается у мальчиков, и она довольно опасна. Ущемление можно сравнить с удушением - в органе, который ущемился, нарушается кровоснабжение, а это вызывает утрату его функций. Чаще всего в паховую грыжу могут проникать и ущемляться кишка, сальник, а у девочек яичник. При ущемлении детей беспокоит сильная боль, может быть рвота, нарушение отхождение газов и стула, на поздних стадиях вздутие живота, вялость, слабость, обезвоживание. Поэтому желательно, чтобы помощь была оказана в течение первых шести часов, так как после 12 часов ущемления риски некроза органа очень большие", - предупредил специалист.

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