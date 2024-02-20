Лекарство против аллергии помогло пациенту избавиться от рака легкого

Ученые из Медицинского центра Маунт-Синай выяснили, что терапия аллергии может значительно уменьшить раковую опухоль легкого. Исследование опубликовано в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Иммунотерапия рака основана на активации иммунных клеток пациента, борющихся с опухолями. Один из типов препаратов, которые используются в иммунотерапии? - ингибиторы (блокаторы) белка PD1. Эти лекарства делают опухоль "видимой" для иммунных клеток человека, тем самым подавляя ее рост и способствуя ее уничтожению иммунитетом. Иммунотерапия произвела революцию в лечении немелкоклеточного рака легких, но в настоящее время лишь около трети пациентов реагируют на нее.

В новом исследовании ученые выяснили, что сочетание иммунотерапии с антителом дупилумабом, широко используемым для лечения аллергии и астмы, улучшает ответ пациентов на терапию. У одного из шести пациентов в клиническом испытании наблюдалось значительное уменьшение опухоли после трех доз лекарства от аллергии. Он находится в ремиссии 17 месяцев, хотя до этого исследования не реагировал на иммунотерапию.

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