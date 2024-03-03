Назван неочевидный симптом рака щитовидной железы

Сиплый голос может быть один из симптомов рака щитовидной железы, рассказала эндокринолог Анастасия Фатеева. Как передает Day.Az, этот неочевидный признак она назвала в комментарии для NEWS.ru.

Врач предупредила, что в начале развития рак щитовидной железы, как и многие другие виды рака, может протекать бессимптомно. Однако позже у пациента появляются трудности с глотанием, отек в области шеи, а голос становится сиплым.

По словам Фатеевой, в зоне риска развития рака щитовидной железы находятся люди, чьи близкие родственники имели такой же диагноз. Спровоцировать заболевание может и облучение радиацией головы во время терапии, назначенной из-за другого вида рака.

"Для профилактики рака щитовидной железы необходимо вести здоровый образ жизни. А для ранней диагностики, увеличивающей шансы на выздоровление, следует проходить регулярные осмотры и проводить экспертные УЗИ", - заключила врач.

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