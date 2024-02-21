Ученые назвали пять профессий, которые могут привести к деменции

Согласно статье, опубликованной в научном издании Science Direct, ученые выявили связь между интенсивным физическим трудом и развитием деменции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование было проведено на основе данных о семи тысячах участников крупного популяционного исследования деменции, включающего информацию о взрослых жителях Норвегии в период с 2017 по 2019 год.

В результате исследования ученые пришли к выводу, что люди, занимающиеся физически тяжелой работой, имеют почти на 15,5% больше вероятность развития деменции по сравнению с другими группами.

Среди профессий, связанных с повышенным риском, ученые отметили продавцов-кассиров, продавцов-консультантов, медицинский персонал, фермеров и производителей продукции животноводства. Эти люди часто сталкиваются с длительным пребыванием на ногах, стрессом и повышенным риском эмоционального выгорания.

Исследователи также отметили, что недостаток отдыха и отсутствие свободного времени приводят к истощению организма, что негативно сказывается на когнитивных способностях.